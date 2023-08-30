Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области мужчина взял в заложники собственную жену с маленькой дочерью (фото, видео)

В Одесской области мужчина взял в заложники собственную жену с маленькой дочерью (фото, видео)

Сегодня, 30 августа, около 12 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на четвертом этаже в городе Черноморск женщина просит о помощи.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранители немедленно отправились на место вызова.

Как они установили, прибыв на место, в доме находится 29-летний местный житель со своей женой и маленькой дочерью. Муж выпустил тещу, а жену с ребенком держит, угрожая нанести телесные повреждения.

Поліція діалогу

Полиция несколько часов вела с мужчиной переговоры.

Заручники у Чорноморську

Глава Муниципальной варты Петр Канарьян рассказал, что сначала, поддавшись уговорам, мужчина отпустил тещу. Ее спустили по пожарной лестнице. Затем его уговаривали отпустить жену с ребенком – девочке всего 2,5 года.

По словам главы Мунварты, пока не известны причины поступка мужчины. Он, выйдя из квартиры, отправился со стражами порядка в райотдел.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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