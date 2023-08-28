В Одессе отец чуть не зарезал сына: что случилось?

Полиция задержала 69-летнего одессита, который ночью 28 августа 2023 несколько раз ударил ножом сына во время того, как распивали вместе спиртные напитки. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Інцидент стався в приватному будинку в Пересипському районі. Батько прийшов до 46-річного сина в гості, вони випили, і під час застілля між чоловіками сталася сварка, під час якої зловмисник кілька разів ударив опонента ножем.

Окровавленный пострадавший выбежал на улицу и начал звать на помощь, соседи вызвали скорую и полицию.

46-летнего мужчину госпитализировали с колото-резанными ранами живота, печени, плеча, шеи, грудной клетки, внутренним кровотечением и в состоянии геморрагического шока.

Полицейские по горячим следам задержали нападающего и изъяли у него нож. За нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили правонарушителя, который на 10 станции Большого Фонтана запустил фейерверк на День Государственного флага – 23 августа вечером.

Фото: ГУНП в Одесской области