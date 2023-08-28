Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отец чуть не зарезал сына: что случилось?

В Одессе отец чуть не зарезал сына: что случилось?

Полиция задержала 69-летнего одессита, который ночью 28 августа 2023 несколько раз ударил ножом сына во время того, как распивали вместе спиртные напитки. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Інцидент стався в приватному будинку в Пересипському районі. Батько прийшов до 46-річного сина в гості, вони випили, і під час застілля між чоловіками сталася сварка, під час якої зловмисник кілька разів ударив опонента ножем.

нож резня одесса

Окровавленный пострадавший выбежал на улицу и начал звать на помощь, соседи вызвали скорую и полицию.

46-летнего мужчину госпитализировали с колото-резанными ранами живота, печени, плеча, шеи, грудной клетки, внутренним кровотечением и в состоянии геморрагического шока.

Полицейские по горячим следам задержали нападающего и изъяли у него нож. За нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили правонарушителя, который на 10 станции Большого Фонтана запустил фейерверк на День Государственного флага – 23 августа вечером.

Фото: ГУНП в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить