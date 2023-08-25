Дети не могут так жить: на Одесщине у матери изъяли двухмесячного младенца (фото)

В одном из заброшенных построек на Старокиевском шоссе 32-летняя уроженка Харьковщины обустроила себе квартиру, где проживала с двухмесячным сыном — в беспорядке и антисанитарии.
Об этом сообщают в Нацполиции Одесской области.
О женщине с младенцем сообщил неравнодушный мужчина, работающий рядом.
Когда представители органов приехали на место вызова, то ужаснулись в каких условиях проживает ребенок. При осмотре помещения в нем царили беспорядок и антисанитария. Полицейские обнаружили признаки распития алкогольных напитков.
А еще в заброшенной недостройке не было даже окон и дверей.
Правоохранители выяснили, что женщина приехала из Харьковской области несколько месяцев назад. У нее нет при себе никаких документов и нет постоянного места жительства.
Родила ребенка в одном из роддомов Одессы. У ребенка также нет документа — нерадивая мать не стала ни на один учет и не зарегистрировала малыша.
Мальчика у матери правоохранители изъяли и передали в учреждение здравоохранения, где он находится под наблюдением врачей.
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