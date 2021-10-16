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Ночью в центре Одессы сбили насмерть молодую женщину – не там перебегала дорогу

Ночью в центре Одессы сбили насмерть молодую женщину – не там перебегала дорогу

Сегодня ночью, 16 октября, в центре Одессы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: под колесами иномарки погибла молодая женщина.

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Как сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области, трагический инцидент случился на улице Успенской.

В момент ДТП водитель был трезв

По данным правоохранителей, 43-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 32-летнюю женщину, когда та перебегала дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавшая одесситка погибла на месте аварии.

Также сообщается, что полицейские проверили водителя на содержание алкоголя в крови – выяснилось, что в момент совершения ДТП он был трезв.

Сейчас в полиции выясняют обстоятельства происшествия. По факту ДТП начато криминальное производство.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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