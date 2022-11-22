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Пожар в Одесской области: погибли три человека

Пожар в Одесской области: погибли три человека

В Одесской области в городе Раздельная сгорел жилой дом. Спасатели обнаружили в нем тела трех погибших мужчин.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Одесской области.

Жилой дом в городе Раздельной Одесской области загорелся вечером 21 ноября. Когда пожар потушили, не месте обнаружили тела тех погибших. Все он были мужчинами.

Пока известно, что в частном одноэтажном доме загорелась крыша. Двух погибших удалось опознать. Первому их них было 55 лет, второму 53. Личность неизвестного третьего погибшего еще устанавливают.

Чтобы потушить пожар, спасателям понадобилось полтора часа. Причина его пока неизвестна.

Ранее «Обесская Жизнь» рассказывала подробности сильного пожара в санатории в городе Черноморске.

Также сообщалось о сгоревшей дотла маршрутке — она загорелась на ходу.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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