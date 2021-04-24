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В Одесской области использовали не все индийские вакцины CoviShield

В Одесской области использовали не все индийские вакцины CoviShield

В Одесской области еще не использовали вакцины из первой партии. Об этом заявил накануне на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, Одесская область, наряду с Харьковской и Запорожской, нарушила алгоритмы Министерства здравоохранения и еще к этому времени не использовала вакцину из первой партии – индийскую CoviShield.

«Сегодня мы уже перешагнули отметку в 500 тысяч прививок, наша задача была использовать всю вакцину из первой партии до 9-15 апреля. Мы видим, что по состоянию на сегодня в этих трех областях есть остатки вакцины, которые не используют», — заявил главный санврач страны.

В этой связи Ляшко также пообещал посетить область с проверкой.

Отметим, что утром 23 апреля в Украину прибыло 367 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, изготовленной в Южной Корее. Вакцина прибыла в рамках программы COVAX.

Эта вакцина будет использоваться как для повторной прививки, так и как первая прививка против COVID-19 для вакцинации приоритетных групп и людей от 65 лет.

Напомним, 18 апреля в Одессу доставили вакцину Comirnaty против коронавируса COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech. В регион поступило 1170 доз этой вакцины. Это только первая партия препарата, всего Одесская область получит 4680 доз Comirnaty.

Ранее, 13 апреля, в Одессу прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Фото: India-in-Ukraine

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