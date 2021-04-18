В Одессу привезли вакцину от коронавируса Pfizer

В регион поступило 1170 доз этой вакцины. Это только первая партия этого препарата, всего Одесская область получит 4680 доз Comirnaty. Но поскольку вакцина рассчитана по две дозы на человека, то ее получат 2340 жителей области. Интервал между дозами составляет три недели.

«В Одессу вакцина прибыла в специальных контейнерах в глубокой заморозке. На складе вся партия будет сохраняться в сухом льду и будет размораживаться перед выдачей мобильной бригаде в количестве, которое и сможет использовать за один раз», — сообщили сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Вакцинацию начнут уже завтра, 19 апреля. Вакцину получат сотрудники и пациенты гериатрических центров, интернатов и домов престарелых. График вакцинации и список людей уже составлен, говорят в департаменте здравоохранения ОГА.

Если остнуться дозы вакцины, ими смогут привить врачей, соцработников и людей старше 80 лет.

Ранее Украина заключила контракт с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса.

Справка:

Вакцина Pfizer – это так называемая «генетическая» вакцина, разработанная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она содержит генетические инструкции, чтобы помочь иммунитету человека защититься от COVID-19. Доказанная эффективность составляет 95%.

Ранее в компании Pfizer заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C, что вызвало беспокойство у многих стран, которые заказывали этот препарат для прививки своих граждан. Между тем, вакцину Pfizer/BioNTech одобрили в Европейском Союзе, Великобритании и США.

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Ранее препарат одобрила для экстренного применения Всемирная организация охраны здоровья.

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