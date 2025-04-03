В частности, в список кандидатов на переименование вошли:
- село Заря Труда Визирской громады;
- село Иличанка Красносельской громады;
- село Котовка Березовской громады;
- село Красноселка Красносельской громады;
- село Надежда Плахтиевской громады;
- село Надеждовка Арцизской громады;
- село Победа Бородинской громады;
- село Победа Николаевской громады;
- село Полезное Великомихайловской громады;
- село Роза Бородинской громады;
- село Русскоивановка Староказацкой громады;
- село Сахарово Березовской громады;
- село Труд-Уголок Степановской громады;
- село Удобное Маяковской громады;
- село Ульяновка Николаевской громады;
- село Красный Яр Килийской громады.
Также в организации предлагают всем желающим прокомментировать, дополнить или предоставить критику по списку – сделать это можно в комментарии под сообщением в Телеграм-канале «Деколонизация. Украина».
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