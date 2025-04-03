Переименования в Одесской области
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В частности, в список кандидатов на переименование вошли:

  1. село Заря Труда Визирской громады;
  2. село Иличанка Красносельской громады;
  3. село Котовка Березовской громады;
  4. село Красноселка Красносельской громады;
  5. село Надежда Плахтиевской громады;
  6. село Надеждовка Арцизской громады;
  7. село Победа Бородинской громады;
  8. село Победа Николаевской громады;
  9. село Полезное Великомихайловской громады;
  10. село Роза Бородинской громады;
  11. село Русскоивановка Староказацкой громады;
  12. село Сахарово Березовской громады;
  13. село Труд-Уголок Степановской громады;
  14. село Удобное Маяковской громады;
  15. село Ульяновка Николаевской громады;
  16. село Красный Яр Килийской громады.

Также в организации предлагают всем желающим прокомментировать, дополнить или предоставить критику по списку – сделать это можно в комментарии под сообщением в Телеграм-канале «Деколонизация. Украина».

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