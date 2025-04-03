Зокрема, до списку кандидатів на перейменування увійшли:
- село Зоря Труда Визирської громади;
- село Ілічанка Красносільської громади;
- село Котовка Березівської громади;
- село Красносілка Красносільської громади;
- село Надежда Плахтіївської громади;
- село Надеждівка Арцизької громади;
- село Перемога Бородінської громади;
- село Перемога Миколаївської громади;
- село Полезне Великомихайлівської громади;
- село Роза Бородінської громади;
- село Руськоіванівка Старокозацької громади;
- село Сахарове Березівської громади;
- село Труд-Куток Степанівської громади;
- село Удобне Маяківської громади;
- село Ульяновка Миколаївської громади;
- село Червоний Яр Кілійської громади.
Також в організації пропонують усім охочим прокоментувати, доповнити або надати критику щодо списку – зробити це можна в коментарях під повідомленням у Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».
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