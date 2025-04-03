Переименования в Одесской области
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Зокрема, до списку кандидатів на перейменування увійшли:

  1. село Зоря Труда Визирської громади;
  2. село Ілічанка Красносільської громади;
  3. село Котовка Березівської громади;
  4. село Красносілка Красносільської громади;
  5. село Надежда Плахтіївської громади;
  6. село Надеждівка Арцизької громади;
  7. село Перемога Бородінської громади;
  8. село Перемога Миколаївської громади;
  9. село Полезне Великомихайлівської громади;
  10. село Роза Бородінської громади;
  11. село Руськоіванівка Старокозацької громади;
  12. село Сахарове Березівської громади;
  13. село Труд-Куток Степанівської громади;
  14. село Удобне Маяківської громади;
  15. село Ульяновка Миколаївської громади;
  16. село Червоний Яр Кілійської громади.

Також в організації пропонують усім охочим прокоментувати, доповнити або надати критику щодо списку – зробити це можна в коментарях під повідомленням у Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».

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