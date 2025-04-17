В Одесской области грянул взрыв в частном доме

По информации областного управыления полиции, взрыв произошел сегодня днем, 17 апреля, около 15 часов, в частном доме одного из населенных пунктов Савранской ОТГ. В полицию обратилась владелица подворья.

Предварительно следственно-оперативная группа установила, что в летней кухне, где находился сын женщины, взорвалось неизвестное устройство.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы областной полиции.

Правовая квалификация события будет предоставлена после выяснения всех его обстоятельств.

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