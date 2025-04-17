За інформацією обласного управління поліції, вибух стався сьогодні вдень, 17 квітня, близько 15 години, у приватному будинку одного з населених пунктів Савранської ОТГ. До поліції звернулася власниця подвір’я.

Попередньо слідчо-оперативна група встановила, що в літній кухні, де перебував син жінки, вибухнув невідомий пристрій.

На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби обласної поліції.

Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх її обставин.

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