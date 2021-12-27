В Одесской области дорожники укладывали асфальт прямо в снег (обновлено)

О том, что дорогу ремонтируют с серьезным нарушением технологии, сообщил исполнительный директор в Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода.

Подрядчик нарушил важные нормы

В своем посте в Facebook он написал, что исполнителем работ является ООО СК «Автострой». И удивился инициативе компании укладывать асфальт в снег. Эксперт предположил, что подрядчик понадеялся на авось в стремлении поскорее выполнить работу.

При этом Олег Варивода отмечает:

— Только вот не надо рассказывать о технологиях, позволяющих укладывать а/б смесь при минусовой температуре. Эти технологии я знаю не хуже вашего, а еще я знаю, как подбирается состав этой смеси, применяемые модификаторы, и как это должно перед началом работ быть согласовано технадзором Службы дорог.

Ничего этого, по заявлению Вариводы, исполнителем сделано не было. Более того он нарушил запрет Служба автомобильных дорог в Одесской области на производство работ.

— Такие работы не могут и не будут (уверен в этом) ни приняты, ни оплачены, — заявил эксперт.

Фирма не получит денег за некачественную дорогу

ОБНОВЛЕНО На инцидент уже отреагировали в Службе автомобильных дорог Одесской области.

Там рассказали, что официально и заблаговременно предупредили подрядную компанию об ухудшении погодных критерий.

Затем в ходе инспекции инженер Службы зафиксировал, что при наличии осадков и минусовой температуры воздуха субподрядная организация ООО СК «Автострой» проводит работы по устройству асфальтобетонного покрытия на дороге Т-16-27 КПП «Августовское» – Тарутино – Арциз – Сарата, на участке – км 70.

При этом поверхность основания, на которую укладывалось асфальтобетонное покрытие, была заснеженной и с гололедицей. Все эти показатели противоречат требованиям государственных стандартов Украины.

После того, как инцидент был обнаружен, Служба выписала распоряжение о прекращении работ, которые в дальнейшем не будут приняты и оплачены.

Напомним, что 27 декабря в Одессе наблюдается ухудшение погодный условий. Весь день идет снег, а к ночи ожидают еще метель и гололед.

При этом коммунальщики как в Одессе так и в области круглосуточно заняты расчисткой основных магистралей от снега.

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