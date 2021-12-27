Одесские дороги засыпает снегом: затруднен ли проезд? (видео, фото)

По состоянию на утро понедельника, 27 декабря 2021 года, в Одессе продолжается снег, и ситуация на дорогах города сложная.

Об этом пишут горожане в соцсетях.

«Дороги очень скользкие, средняя скорость автомобилей очень маленькая, из-за этого количество пробок растет»,

– констатирует Телеграм-канал «Одесса INFO».





А на Ланжероне авто чудом не улетело со склона:

При этом, как отмечают одесситы, снегоуборочной техники на дорогах не наблюдается.

«Усатово,нерубайск на дороге каша и очень скользко. Дорогу никто не чистит; Проехала через весь город, с поселка до Таирова, нигде нет ни одной машины по уборке снега; А где техника? Кто-нибудь ее выдел? Утром ехал, не видел не одной спец техники!»,

– пишут одесситы.

Между тем, нашли и те, кто уверяет, что «вчера в городе не только убирали, но и посыпали дороги». На что некоторые резонно возразили, что то было вчера, а снег сегодня выпал.

Ну, кое-где, техника все же замечена была:

Стоит отметить, что на сайте Одесского горсовета сегодняшнюю ситуацию на дорогах не комментируют, а по информации областного Автодора, «проезд дорог общего пользования в Одесской области обеспечен». Правда, и эти данные на вечер воскресенья, 26 декабря.

Напомним, в патрульной полиции Одесской области призвали водителей быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения, не превышать скорость и придерживаться безопасной дистанции.

Фото и видео Телеграм-канала «Одесса INFO»