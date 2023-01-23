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В Одессе дворовый канализационный люк оказался посреди квартиры (фотофакт)

В Одессе дворовый канализационный люк оказался посреди квартиры (фотофакт)

Жители Молдаванки решили расширить жилплощадь за счет общего двора. И даже наличие там канализационного люка их не остановило. Теперь люк – часть интерьера квартиры.

О курьезном случае рассказал директор ЖКС «Хмельницкий» Александр Новицкий.

Самое удивительное в этой ситуации, по словам коммунальщика, то, что владельцы разросшейся квартиры предоставили все документы.

По этим документам пристроенный сверху на канализационных сетях флигель абсолютно законно расположен.

Сейчас ЖКС проводит проверку того, кто и на каких основаниях выдал соответствующую документацию.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе придумали, как не запутаться в переименованиях улиц.

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Фото Александра Новицкого

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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