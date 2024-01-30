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В Одесской области будуть судить подрядчиков за обогащение на ремонте школьного укрытия (фото)

В Одесской области будуть судить подрядчиков за обогащение на ремонте школьного укрытия (фото)

В Белгород-Днестровском районе будут судить трех подрядчиков и должностную должность сельского совета за завладение бюджетными средствами на ремонте школьного укрытия.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что прокуроры направили в суд обвинительные акты против двух директоров подрядных организаций по факту завладения бюджетных средств и служебного подлога. Также в мошенничестве и подлоге документов обвиняют физическое лицо – предпринимателя.

Как установили следователи, подрядчики завладели бюджетными средствами при выполнении текущего ремонта противорадиационного укрытия в одной из школ Белгород-Днестровского района.

укриття в школі
укриття в школі

Они завысили объемы выполненных работ, их стоимость и стоимость строительных материалов. Тем самым сумма на ремонт бомбоубежища значительно выросла.

Кроме подрядчиков, будут судить и чиновницу одного из сельских советов Белгород-Днестровского района. Ее обвиняют в том, что она подписала акты приемки выполненных ремонтных работ, но не проконтролировала и не проверила фактически выполненные работы подрядчиком.

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укриття в школі

Такими манипуляциями подрядчики безосновательно обогатились почти на 700 тысяч гривен.

Кроме обвинительных актов прокуроры предъявили иск на возмещение причиненного ущерба.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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