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На Одещині судитимуть підрядників за збагачення на ремонті шкільного укриття (фото)

На Одещині судитимуть підрядників за збагачення на ремонті шкільного укриття (фото)

У Білгород-Дністровському районі судитимуть трьох підрядників та посадовицю сільської ради за заволодіння бюджетними коштами на ремонті шкільного укриття. 

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що прокурори скерували до суду обвинувальні акти проти двох директорів підрядних організацій за фактом заволодіння бюджетних коштів та службового підроблення. Також у шахрайстві та підробленні документів обвинувачують фізичну особу – підприємця.

Як встановили слідчі, підрядники заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточного ремонту протирадіаційного укриття в одній зі шкіл Білгород-Дністровського району.

укриття в школі
укриття в школі

Вони завищили обсяги виконаних робіт, їхню вартість та вартість будівельних матеріалів. Тим самим сума на ремонт бомбосховища значно зросла.

Окрім підрядників, судитимуть й чиновницю однієї із сільських рад Білгород-Дністровського району. Її звинувачують у тому, що вона підписала акти приймання виконаних ремонтних робіт, але не проконтролювала та не перевірила фактично виконаних робіт підрядником.

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укриття в школі

Такими маніпуляціями підрядники безпідставно збагатилися майже на 700 тисяч гривень.

Окрім обвинувальних актів, прокурори пред’явили позов на відшкодування завданої шкоди.

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