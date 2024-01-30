На Одещині судитимуть підрядників за збагачення на ремонті шкільного укриття (фото)

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що прокурори скерували до суду обвинувальні акти проти двох директорів підрядних організацій за фактом заволодіння бюджетних коштів та службового підроблення. Також у шахрайстві та підробленні документів обвинувачують фізичну особу – підприємця.

Як встановили слідчі, підрядники заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточного ремонту протирадіаційного укриття в одній зі шкіл Білгород-Дністровського району.

Вони завищили обсяги виконаних робіт, їхню вартість та вартість будівельних матеріалів. Тим самим сума на ремонт бомбосховища значно зросла.

Окрім підрядників, судитимуть й чиновницю однієї із сільських рад Білгород-Дністровського району. Її звинувачують у тому, що вона підписала акти приймання виконаних ремонтних робіт, але не проконтролювала та не перевірила фактично виконаних робіт підрядником.

Такими маніпуляціями підрядники безпідставно збагатилися майже на 700 тисяч гривень.

Окрім обвинувальних актів, прокурори пред’явили позов на відшкодування завданої шкоди.