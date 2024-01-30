В шести школах Одесской области построят новые укрытия: кто финансирует проект

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской областной администрации Александр Лончак.

Перечень школ, которые нуждаются в обустройстве современного защитного сооружения, сформировали в Одесской ОГА. Это школы с количеством учащихся от 350 до 800.

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В список школ, где обустроят укрытия, попало шесть школ:

Кремидовская ЗЗСО,

Шабовская ЗЗСО,

Лиманская ЗЗСО №1 Раздельнянского района,

Крыжановский лицей,

Подольский лицей №3,

Одесская гимназия №61.

Внедрять проект будет литовское государственное агентство CPVA, которое уже отстроило не одно учебное заведение.

По словам Александра Лончака, новые бомбоубежища будут иметь двойное назначение — они не только будут защищать от опасности, но и будут обустроены как пространства, где дети смогут продолжать занятия во время тревог и проводить различные внеклассные мероприятия.

В облгосадминистрации сообщили, что из-за отсутствия условий безопасности во время войны в Одесской области по состоянию на декабрь 2023 года 60 школ находилось на дистанционном обучении. А по состоянию на конец января 2024 года таких учебных заведений стало меньше — 51.

«То есть, учителя используют все имеющиеся возможности, чтобы решить этот вопрос в соответствии со своими обязанностями и по требованию родительской общественности. Однако остаются заведения, где нужно привлекать дополнительные финансовые ресурсы из-за архитектурных и других проблемных вопросов, требующих немалых капиталовложений. Поэтому мы ведем усиленное сотрудничество с международными донорами, в том числе и через Министерство образования и науки Украины», — рассказал Александр Лончак.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что школьники Одессы и области проведут в этом учебном году за партами на месяц дольше.