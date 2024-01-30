В шести школах Одесской области построят новые укрытия: кто финансирует проект

Одесская область стала одной из шести областей, куда Европейская Комиссия направит 15 миллионов евро на строительство школьных бомбоубежищ. Ответственность за реализацию проекта взяло на себя правительство Литвы, которое выделяет еще 500 тысяч евро.
Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской областной администрации Александр Лончак.
Перечень школ, которые нуждаются в обустройстве современного защитного сооружения, сформировали в Одесской ОГА. Это школы с количеством учащихся от 350 до 800.
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В список школ, где обустроят укрытия, попало шесть школ:
- Кремидовская ЗЗСО,
- Шабовская ЗЗСО,
- Лиманская ЗЗСО №1 Раздельнянского района,
- Крыжановский лицей,
- Подольский лицей №3,
- Одесская гимназия №61.
Внедрять проект будет литовское государственное агентство CPVA, которое уже отстроило не одно учебное заведение.
По словам Александра Лончака, новые бомбоубежища будут иметь двойное назначение — они не только будут защищать от опасности, но и будут обустроены как пространства, где дети смогут продолжать занятия во время тревог и проводить различные внеклассные мероприятия.
В облгосадминистрации сообщили, что из-за отсутствия условий безопасности во время войны в Одесской области по состоянию на декабрь 2023 года 60 школ находилось на дистанционном обучении. А по состоянию на конец января 2024 года таких учебных заведений стало меньше — 51.
«То есть, учителя используют все имеющиеся возможности, чтобы решить этот вопрос в соответствии со своими обязанностями и по требованию родительской общественности. Однако остаются заведения, где нужно привлекать дополнительные финансовые ресурсы из-за архитектурных и других проблемных вопросов, требующих немалых капиталовложений. Поэтому мы ведем усиленное сотрудничество с международными донорами, в том числе и через Министерство образования и науки Украины», — рассказал Александр Лончак.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что школьники Одессы и области проведут в этом учебном году за партами на месяц дольше.