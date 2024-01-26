На ремонте школы в Одессе украли 2 миллиона гривен

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и областной полиции.

Установлено, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта здания, стадиона и благоустройства прилегающей территории школы по улице Тенистой в Приморском районе. Согласно договору, заключенному между городским советом и частной строительной компанией, стоимость работ оценили более чем в 37 миллионов гривен.

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Рабочие приступили к ремонту, но выполнили условия договора не полностью.

«Директор предприятия, вступив в сговор с неустановленными лицами, составил и подписал акты приема выполненных строительных работ и справки об их стоимости с недостоверной информацией. В официальных документах подрядчик указал, что объем и стоимость якобы выполненных им работ соответствует договору, когда на самом деле они были занижены более чем на два миллиона гривен. Получил на счет фирмы всю оговоренную сумму, а разницу — присвоил», — сообщили в полиции.

В частности, подрядчик завысил объем и стоимость строительных работ при ремонте системы сливной канализации и обустройства ограды школьной территории.

В результате таких противоправных действий одесской территориальной громаде нанесено более 2 млн грн ущерба.

Директору подрядной компании сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.