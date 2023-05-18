В Одесской области будут ремонтировать старинную крепость  

Белгород-Днестровскую крепость в скором будущем будут ремонтировать. Уже объявлен тендер на проведение ремонтных работ.

Старинная Аккерманская крепость разваливается, о чем мы раннее писали. Она уже вошла в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. И наконец-то власти решили что-то сделать для ее спасения.

Одесский облсовет 16 мая объявил тендер на проведение первоочередных противоаварийных мер на сооружениях Аккерманской крепости. На это государство готово выделить почти 23 миллиона гривен.

В документе указано, что ремонтные работы планируется провести в «Белгород-Днестровской (Аккерманской) крепости (Генуэзский замок (Цитадель), ХV в., ворота башни, стены XV в.»

Конечный срок подачи тендерных предложений – 24 мая.

Напомним, археологи при содействии сотрудников коммунального предприятия «Фортеця» восстановили и открыли ранее замурованный и заброшенный «княжеский» вход в старинную цитадель начала XV века. Цитадель в Аккерманской крепости — это наиболее укрепленная и важная часть крепости, именно здесь размещался комендант и офицеры гарнизона, хранились казна и арсенал, в темнице содержались узники.

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