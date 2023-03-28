В Одесской области без света уже 41 населенный пункт

Энергетики не успевают восстанавливать повреждения электросетей, вызванные сильным ветром. Если утром без света были 28 населенных пунктов, то после обеда 28 марта их число выросло до 41.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

В компании рассказали, что по состоянию на 14.00 мы вернули свет в 10 населенных пунктов. Из-за ухудшения погодных условий без света остается еще 41 населенный пункт. Больше всего – в Одесском и Белгород-Днестровском районах.

Ликвидация последствий непогоды продолжается. Для этого задействовано 17 бригад, а это – 37 работников и 19 единиц техники. Энергетики прилагают максимум усилий для оперативного восстановления электроснабжения для всех клиентов.

Напомним, что в Одесской области 28 марта действует штормовое предупреждение из-за сильных порывово ветра. В самой Одессе упало много деревьев и они продолжают падать. Два человека уже травмированы. Также повреждено много автомобилей.

Также мы предупреждали, что в Одессе могут обрываться провода и рассказывали как правильно вести себя, оказавшись рядом.

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