В Одессе падающие деревья давят людей и машины (фото)

28 марта в Одессе дует сильный ветер. Одно из упавших деревьев сильно травмировало прохожую. Состояние второго пострадавшего неизвестно. Повреждено множество автомобилей.

С самого утра в Одессе действует штормовое предупреждение. Сильный ветер валит деревья и ломает их ветки. Находиться вблизи опасно для жизни. Также не стоит парковать под деревьями автомобили.

Местные телеграм-каналы публикуют видео, на котором видно, что на Люстдорфской дороге на женщину упало дерево. Очевидцы сообщают, что у нее сломаны ноги.

Также упавшая ветка придавила человека на Армейской угол Сегедской. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

По информации Одесского городского совета по состоянию на 13:00 ветром повалено 14 деревьев и три большие ветки.

Специалисты КП «Горзелентрест» работают на локациях по ликвидации последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что из-за упавших деревьев в городе прекратили работу некоторые трамвайные маршруты.

Еще автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, так как на некоторых перекрестках ветер разворачивает светофоры.