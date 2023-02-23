Балтская библиотека: из устаревшей структуры в активный общественный центр

Библиотеки отживают? Нет! Уходит в прошлое старый формат библиотек. В то же время визитирует формат общественных центров. Такова Балтская публичная библиотека.

Коммунальное заведение «Балтская публичная библиотека» создано в 2018 году на базе городской библиотеки для взрослых. Это культурно-образовательное пространство, где запущенны семь инновационных проектов, и источник идей не мелеет.

Укрытие на время тревоги

Даже в условиях военного времени здесь пульсирует жизнь. Библиотека организовала новую услугу – «Библиотечное укрытие». Здесь есть свободный доступ к интернету, психологическая поддержка, горячий чай и дружелюбное общение. А еще есть разнообразные настольные и интерактивные игры.

Волонтерство

С самого начала широкомасштабного вторжения закипела волонтерская деятельность. Коллектив готовил для Вооруженных Сил Украины мясные и рыбные консервы. Но основной деятельностью стала выпечка. На фронт было передано более полутора тонн изделий: рогалики, булочки, пирожки и печенье.

Разговаривайте по-украински

– Как отметила Лина Костенко, нации умирают не от инфарктов. Сначала у них умирает язык, — говорит заведующая библиотекой Ольга Бурбела.

— Поэтому мы стремимся помочь всем преодолеть языковой барьер. Это несложно делать в неформальной атмосфере и компании единомышленников. Именно поэтому публичная библиотека совместно с учебными заведениями Балтского городского совета начала проект «Разговаривайте по-украински».

Учителя украинского языка и литературы проводят здесь интересные и эффективные экспресс-уроки по изучению языка.

– Я украинка по происхождению, приехала из Харькова, где всегда общалась на русском. Теперь хочу использовать только родной, украинский язык. Радуюсь, потому что у меня есть хорошие результаты, — делится Светлана Козаченко.

Курсы по «компьютерной грамотности»

Именно здесь, на базе библиотеки, действуют компьютерные курсы. Этот проект популярен и среди молодежи, и среди старших.

Социальные сети и цикл видеороликов

«Что читают известные и успешные люди Балтщины» — цикл видеороликов, где балтяне рассказывают о своих литературных предпочтениях. Эти видео рассказы размещаются на страницах библиотеки в Facebook и Инстаграмм, а также на персональном канале на Ютубе.

А благодаря проекту «Балтщина в объятиях поэзии» есть возможность услышать любительские стихи членов литературных клубов, поэтические произведения известных украинских авторов.

— В военное время поэзия приобретает особое значение: она поднимает дух, помогает преодолевать трудности, — говорит посетитель библиотеки поэт и журналист Михаил Гершкович.

Дивный мир клубов по интересам

Создавая клуб по интересам, имели целью сделать библиотеку местом общения и отдыха, где можно получить любую информацию и помощь. Сегодня можно утверждать, что цель достигнута. Клубы стали популярны.

Роспись рождественских пряников

В этом году ввели новую традицию – роспись рождественских пряников. Проводила мастер-классы «Новогодний настрой для ВСУ» балтская мастерица Светлана Богопольская.

В создании вкусностей приняли участие работники и дети общественной организации центра развития ребенка «Ладушки». Присоединился и мэр Сергей Мазур.

Сладости — более 800 имбирных пряников — отправили на фронт.

Новые проекты балтской библиотеки

— Сейчас библиотека начинает еще один проект — «Творческий хаос». Библиотекари начнут с участниками занятия рисованием типа психологической разгрузки, — делится планами Ольга Бурбела.

А еще здесь проводятся лотереи, творческие и литературно-музыкальные вечера, библиокафе.

Два года назад Украинский институт книги утвердил перечень отобранных библиотек, которые получат книжные издания для пополнения фондов. В этот список вошла и Балтская публичная библиотека. Следовательно, фонд в целом пополнился на 1800 экземпляров, и на сегодня их количество составляет 230 тысяч экземпляров.

— Есть ли сегодня еще нерешенные вопросы? — спрашиваю заведующую.

— Да, есть. Мы планируем обустроить территорию заведения. Должна быть здесь и пожилая беседка, и библиокафе. Местные власти поддерживают наши планы, — делится Ольга. — Надеемся, что все замыслы после Победы Украины будут воплощены в жизнь.