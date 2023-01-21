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Одесская книжная сокровищница стала точкой опоры в часы блэкаутов

Одесская книжная сокровищница стала точкой опоры в часы блэкаутов

Заходишь в фойе исторического величественного здания Одесской национальной научной библиотеки (ОННБ) на улице Пастера, 13 – и сразу становится понятно: очередное отключение света – не такая уж страшная проблема. Здесь столы и столики, другие удобнейшие сиденья и главное: тот самый свет, который вам сейчас так необходим. А еще здесь тепло во всех смыслах. Вас здесь ждут, вам здесь рады и готовы оказать услуги, о необходимости которых еще совсем недавно никто и не догадывался.

Блэкаут… Это понятие ворвалось в нашу жизнь, как и многие другие, во время войны. Теперь каждый из нас, вероятно, уже знает не только адрес ближайшего убежища, но и «Пункта незламності». Порой они просто спасают, когда разрядился мобильник и ничем уже по этой же причине не может помочь другой гаджет, тоже требующий подпитки.

Еще до открытия в Одессе «Пунктов незламності», когда рашисты стали наносить ракетные удары по Украине, повреждая энергетическую инфраструктуру, в ОННБ стали оказывать одесситам новые услуги. Так одесская книжная сокровищница стала еще и настоящей поддержкой, точкой опоры.

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У входа в библиотеку – объявление с перечнем всех услуг. При этом отметим, что в ОННБ – не «классический» «Пункт незламності», хотя девиз создания здесь целой серии необходимых одесситам услуг звучит так: «Вместе мы сила! Библиотеки – ваши точки опоры! Свет, интернет, рабочее пространство – работаем для вас, несокрушимые!».

Что же именно предлагает библиотека в эти непростые дни?

С 10:00 до 17:00 на Пастера, 13, вы сможете зарядить мобильные устройства, воспользоваться Wi-Fi, поработать на своем ноутбуке, вскипятить воду и подогреть еду. Все это, конечно, бесплатно.

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В случае воздушной тревоги библиотекари сориентируют вас и помогут добраться до безопасного места.

…Пока заряжается мобильник, можно ознакомиться с новинками литературы на стендах, можно поработать в тишине, ощущая, что такие известные с детства понятия как «свет» и «тепло» имеют еще и другие смыслы – гораздо более значимые, когда идет война…

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Мария Котова
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