В Одессе маршрутка сбила на переходе 15-летнего подростка – что с пострадавшим?

Как сообщили в Патрульной полиции, ДТП случилось на улице Ицхака Рабина.

«Предварительно, сегодня, около 16:00 часов, водитель маршрутного автобуса, двигаясь по улице Ицхака Рабина, совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу»,

– сообщили в полиции.

В аварии пострадал 15-летний парень – его госпитализировали.

Между тем, очевидцы происшествия рассказали в соцсетях свою версию случившегося:

«На самом деле водитель 121-й маршрутки сбил подростка, обгоняя своего коллегу по 121-му маршруту, который припарковался выпускать людей прямо перед пешеходным переходом, что, конечно, не оправдывает первого, но сильно усложнило ему жизнь. Подростку вызвали скорую, водителям полицию. Через минут пять подросток уже сам открыл глаза и перевернулся на бок».

По другой версии очевидцев, маршрутки устроили «гонки за пассажирами», и водитель одной из них, войдя в раж, попросту не заметил подростка на переходе.

На месте работали правоохранители.

Напомним, 31 августа, в Одессе на проспекте Шевченко Toyota сбила насмерть 15-летнего парня, когда он возвращался домой из школы.

После этой трагедии на проспекте Шевченко решили принудительно снижать скорость машин, обустроив островки безопасности.

Фото Патрульной полиции Одесской области