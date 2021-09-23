Новости Одессы и Одесской области

В Одессе маршрутка сбила на переходе 15-летнего подростка – что с пострадавшим?

В Одессе маршрутка сбила на переходе 15-летнего подростка – что с пострадавшим?

Сегодня днем, 23 сентября, в Одессе водитель маршрутки сбил подростка.

Подписаться

Как сообщили в Патрульной полиции, ДТП случилось на улице Ицхака Рабина.

«Предварительно, сегодня, около 16:00 часов, водитель маршрутного автобуса, двигаясь по улице Ицхака Рабина, совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу»,

– сообщили в полиции.

В аварии пострадал 15-летний парень – его госпитализировали.

Между тем, очевидцы происшествия рассказали в соцсетях свою версию случившегося:

«На самом деле водитель 121-й маршрутки сбил подростка, обгоняя своего коллегу по 121-му маршруту, который припарковался выпускать людей прямо перед пешеходным переходом, что, конечно, не оправдывает первого, но сильно усложнило ему жизнь. Подростку вызвали скорую, водителям полицию. Через минут пять подросток уже сам открыл глаза и перевернулся на бок».

По другой версии очевидцев, маршрутки устроили «гонки за пассажирами», и водитель одной из них, войдя в раж, попросту не заметил подростка на переходе.

На месте работали правоохранители.

Напомним, 31 августа, в Одессе на проспекте Шевченко Toyota сбила насмерть 15-летнего парня, когда он возвращался домой из школы.

После этой трагедии на проспекте Шевченко решили принудительно снижать скорость машин, обустроив островки безопасности.

Фото Патрульной полиции Одесской области

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить