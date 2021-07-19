На одесской Молдаванке не разъехались маршрутка и автокран (фото)

Сегодня утром, 19 июля, в Одессе на Молдаванке произошло ДТП с участием маршрутки и автокрана.

Как сообщает Телеграм-канал Odessit, авария случилась на улице Степовой. Автокран стрелой врезался в маршрутный автобус.

При этом Телеграм-канал «Одесса как она есть» уточняет, что маршрутка №115 «не заметила» автокран.

Предварительно, никто не пострадал. Пассажиры выходили через заднюю дверь – аварийный выход.

А по данным Оdessa.online, в ДТП пострадал пассажир автобуса. Его госпитализировали с травмой глаз.

В связи с аварией перекрыта одна полоса движения.

Ранее мы рассказывали, где сегодня утром в Одессе затруднен проезд из-за пробок.

Фото с Телеграм-канала Odessit