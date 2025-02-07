Во время концерта музыканты исполнили произведения известных композиторов, среди которых Моцарт, Пуччини, Кальман, Легар, Данькевич, Жербин, Масне и Штраус. Мероприятие стало символом стойкости искусства, несмотря на сложные обстоятельства.
Напомним, что 31 января в Одессе прогремела серия взрывов из-за ракетного обстрела со стороны российских войск. По предварительной информации, удар был нанесен баллистическими ракетами. В результате атаки пострадала историческая часть города, включая театр, музей и несколько памятников архитектуры. Зафиксировано разрушение около 15 исторических зданий, а количество пострадавших возросло до семи человек.
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