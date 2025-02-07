Під час концерту музиканти виконали твори відомих композиторів, серед яких Моцарт, Пуччіні, Кальман, Легар, Данькевич, Жербін, Масне та Штраус. Захід став символом стійкості мистецтва, незважаючи на складні обставини.

Нагадаємо, що 31 січня в Одесі пролунала серія вибухів через ракетний обстріл з боку російських військ. За попередньою інформацією, удар був завданий балістичними ракетами. Внаслідок атаки постраждала історична частина міста, включаючи театр, музей та кілька пам’яток архітектури. Зафіксовано руйнування близько 15 історичних будівель, а кількість постраждалих зросла до семи осіб.

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