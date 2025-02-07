В четверг, 6 февраля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине, Россия, вероятно, запустила свою ракету «Орешник» в направлении Киева. Об этом пишет журнал Forbes.

В статье авторы ссылаются на слова украинского военного корреспондента Кирилла Сазонова, который сообщил, что страшная российская ракета «далеко не улетела», потому что вышла из строя и взорвалась на территории России.

Но пока нет независимых подтверждений того, что второй «Орешник», который, вероятно, Россия выпустила в направлении Украины, вышел из строя и упал на российской территории.

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В небе Украины за ночь сбит 81 беспилотник

В ночь на 7 февраля враг атаковал Украину 112-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 81-го ударного БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

31 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Киевщина и Хмельницкая область.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко.

В Курской области украинские войска начали новую серию механизированных штурмов. По состоянию на 6 февраля ВСУ продвинулись до пяти километров в тылу российских позиций. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Махновки (юго-восток от Суджи) и на север и восток от Черкасской Конопельки (юго-восток от Суджи) вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь и захватили Колмаков (к северу от Черкасской Конопельки) и Фанасеевку (к юго-востоку от Черкасской Конопельки)», — указано в сообщении.

Министерство обороны России заявило, что украинские войска атаковали несколькими волнами в направлении Черкасской Конопельки и Уланок с привлечением бронетехники силами до двух механизированных батальонов, и что российские войска отбили атаку.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники и пушку российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 оккупантов.





Потери вражеской техники за сутки: