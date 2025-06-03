Как сообщил заместитель медицинского директора по акушерско-гинекологической помощи Родион Гонта, в сети появилось видео, где пациентка рассказывает, что ее попросили выписаться из больницы из-за неуплаты за услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

После обнародования информации было инициировано внутреннее расследование. По словам Гонты, такие случаи недопустимы, и все женщины должны беспрепятственно получать медицинскую помощь.

«Врачи, задействованные в этой ситуации, уже отстранены от работы. Комиссия проверяет медицинские документы и клинические протоколы. Результаты проверки будут опубликованы на официальном сайте больницы», — заявил он.

На данный момент женщина находится в стабильном состоянии и ожидает рождения ребенка.

Ранее военный медик Петр Конопля объявил голодовку из-за невыносимых условий в психиатрической больнице. После этого Комиссия департамента здравоохранения Одесской ОВА заявила о проверке информации, и выяснения причин обстоятельств.

Читайте также: Возможно ли в Одессе родить ребенка бесплатно?