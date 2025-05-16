Сегодня стоимость арбузов в одесских магазинах — до 129 гривен за килограмм. Однако найти ягоду-великан можно и по скидке до 30%.

Дыня традиционно дороже арбуза, стоимость этого вкусного и полезного плода в супермаркетах около 159 гривен. Скидки не сильно удешевляют товар- всего 12% от цены.

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Ждать ли дешевых арбузов и дынь в этом сезоне

Летом в Украине может быть значительно больше арбузов и дынь, чем в прошлом. Украинские фермеры планируют вдвое увеличить площади бахчевыми культурами и другими овощами.

Об этом сообщил руководитель департамента сельского хозяйства Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов.

Он пояснил, что увеличить посевы удалось благодаря разминированию полей и частичному восстановлению орошения на правобережье Херсона.

«Сегодня у нас разминировано более 80% сельхозземель. Потенциально заминированными остаются еще 100 тысяч гектаров. Также приоритетной задачей в прошлом году и этого было восстановление орошения. Мы его восстановили на площади 3 тыс. гектаров. Благодаря этому мы почти в два раза увеличим в этом году именно общую площадь овощных и бахчевых культур – до 10 тыс. гектаров. В частности, арбузов мы планируем засеять 1,5 тысячи гектаров и 400 гектаров будет дынь», – говорит глава ОГА.

По его словам, несмотря на увеличение производства херсонских арбузов и дынь, дешевле они не станут. Скорее всего, они будут стоить так же, как и в 2024 году.

Напомним, в прошлом году сельхозпредприятия Одесщины увеличили посевные площади бахчевых культур на 109,4% по сравнению с 2023 годом.

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