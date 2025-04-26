Фермер Юрий Сюрьма арендовал через аукцион 8 гектаров земли для создания нового тепличного комплекса. Ранее он уже выращивал овощи на площади 3 гектара, и по его словам, результаты были положительными.

На новом участке планируется выращивание кабачков, клубники, арбузов, кукурузы и помидоров. Весь процесс будет проходить без использования химических удобрений, с акцентом на органическое земледелие.

Подготовительные работы на участке запланированы на 2025 год. Они будут включать орошение, планирование территории и обработку почвы. Городской совет, по информации фермеров, пообещал содействие в вопросе водоснабжения.

После запуска комплекса планируется создание 20-30 постоянных рабочих мест для жителей общины.

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