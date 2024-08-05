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Какие арбузы и дыни продают в Одессе: цены на рынках и в супермаркетах (ОБНОВЛЕНО)

Какие арбузы и дыни продают в Одессе: цены на рынках и в супермаркетах (ОБНОВЛЕНО)

Прошлый год был не слишком удачным для любителей бахчевых — цены кусались и выбор не баловал. В этом сезоне и с ценами, и с выбором намного лучше. «Одесская Жизнь» прошлась по рынкам и супермаркетам города, чтобы узнать, какие арбузы и дыни там продаются, и сколько они стоят.

Рыночные арбузы

Красавчики арбузы сейчас есть любых размеров на любой вкус — от небольших, по 3-4 кг, до великанов которые затягивают на18-20 кг! Различные по форме и цвету: длинные, круглые, розовые и красные, с маленькими косточками и большими — есть любые.

Цена на маленькие арбузы (2-4 кг) — 10 грн за килограмм, средние по размеру (5-7 кг) уже будут 12 грн. Большие полосатики (8-20 кг) от 12 до 16 грн за кг. Такой арбуз может стоить до 250-300 грн, поэтому продавцы охотно их режут на половинки и на четверти, когда есть сразу два или четыре покупателя, а люди с удовольствием покупают, потому что съесть великана под 20 кг не каждой семье под силу, а они очень вкусные!

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арбузы на Таирова

Холодильники — плюсы супермаркетов

В супермаркетах, расположенных на Таирова, самые дешевые арбузы в «Сильпо» и «Таврии» — 14,5 грн за килограмм, но сами арбузы более по размеру в Таврии — настоящие великаны. В АТБ пока стоимость — 15,9 грн за кг, но каждый день цена падает и на выходные здесь также может быть дешевле.

В магазинах также режут на половинки и четверти, в таком виде арбузы находятся в холодильниках. Это удобно — сразу видно, какой он внутри, еще и прохладный!

арбузы на Таирова

Есть в супермаркетах арбузы и без косточек, такие самые дешевые как раз в Таврии — 24,9 за кг, в Сильпо — 25 грн, в АТБ на несколько грн дороже — 33,95 грн.

арбузы на Таирова

 

Экзотов пока нет

А вот желтых и белых арбузов мы пока не увидели, ни на рынке, ни в магазине, видимо, экзоты еще на поле общаются с солнышком, чтобы уже в августе побаловать людей чрезвычайными вкусами.

Еще в этом году все продавцы отмечают, что арбузы очень сладкие! Связывают это с дождями весной и сильной жарой в июле, когда арбузы уже набирали свой вес и собирались на прилавки рынков и магазинов.

Также отметили фермеры, которые сами привезли на рынок ягоду-великана, сезон арбузов может быть в этом году коротким: все арбузы одного сорта на ветвях созревали почти одновременно.

Поэтому не медлите и спешите за арбузами. Это полезно для здоровья и очень вкусно!

Тамила ТЕРЗЯН, фото автора

 

 

 

 

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