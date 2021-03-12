Все объекты инфраструктуры имеют свой срок эксплуатации. А затем их необходимо либо капитально ремонтировать, либо заменять новыми. Сколько лет полноценно «живут» одесские здания, электротранспорт и лифты, выясняла «Одесская жизнь».

Исторический центр: «промокший» ракушняк долго не простоит

В Одессе насчитывается около 44 тысяч жилых домов. Четверть из них изношены более чем на 60%.

5000 зданий построены до 1917 года

6000 зданий возведены до 1945-го

Сегодня, по данным инвентаризации департамента городского хозяйства, 1019 жилых домов находятся в аварийном и ветхом состоянии. Это примерно 2% всего жилого фонда Одессы.

Большинство из них расположено в историческом центре города, где дома, как правило, построены из ракушняка, срок службы которого, согласно строительным нормам, составляет до 200 лет. При этом следует учитывать качество фундамента и перекрытий, правильную эксплуатацию и своевременный ремонт. В Одессе же, где из-за проблем с древней, «дышащей на ладан» канализацией подвалы нередко подтопляются, дома отсыревают — ракушняк крошится. Да и капитальные ремонты в большинстве зданий давно не проводились. Вот и рушатся дома Одессы с пугающей регулярностью, но это дома, которые, согласно нормам, могут простоять 150 лет.

Напомним, что мы рассказывали о том, где находятся самые старые дома Одессы и как им сейчас живётся.

Дома Одессы: стойкие хрущевки и капитальные сталинки

Специалисты утверждают, что при должном ремонте и модернизации хрущевки, рассчитанные на 40-50 лет эксплуатации, еще простоят не один десяток лет. Всего таких зданий в Одессе насчитывается 1023. Построены такие дома Одессы были в 60-70-х годах прошлого века из тонкостенных панелей, и считались когда-то временным жильем. Но исследования показали, что прочность их в полтора раза превышает проектную. И срок службы продлили, как минимум, до 75 лет.

Есть в Одессе и 160 сталинок: в центре, на проспекте Шевченко и Молдаванке. Большая часть их была введена в эксплуатацию в 1954–1958 годах. Это капитальные кирпичные здания, наружные стены которых обычно имеют толщину 2,5 кирпича, — нечто среднее между постройками старинной архитектуры и хрущевками. Срок эксплуатации таких домов — 125 лет. Конечно — при своевременном ремонте.

Блочные, панельные, кирпичные и монолитные дома: есть свои особенности

С конца 60-х в Одессе начали появляться блочные и крупнопанельные девяти- и шестнадцатиэтажки. Срок эксплуатации таких зданий, согласно строительным нормам, — 100 – 120 лет. Правда, говорят специалисты, некоторые дома на поселке Котовского после возведения довольно быстро пришлось ремонтировать — из-за плохого качества работ.

А с начала 80-х началась эра современных кирпичных и монолитных домов. Такие здания строят не из готовых блоков, а формируют на месте — заливают бетон в форму. Срок их эксплуатации — 125 – 150 лет.

Трубы, двери и пол: когда менять?

Точный срок службы дома, после которого необходимо проводить капремонт, назвать нельзя, отмечают специалисты. Все зависит от его состояния. Но строительными нормами предусмотрены типовые сроки, являющиеся своего рода гарантийным «стажем» службы соответствующих элементов конструкции. Например, система отопления в доме нуждается в замене через 30 лет (если используются металлические конвекторы) или через 40 лет (чугунные радиаторы). Водопровод и канализация рассчитаны на 25 лет службы. Примерно столько же служат деревянные полы, двери, рамы и прочие конструкции из дерева.

Поэтому комплексный ремонт с заменой инженерных коммуникаций в домах всех типов положено проводить каждые 30 лет, а выборочный — раз в 15 – 20 лет. Перекрытия и некапитальные стены рекомендуется менять через 50 лет.

Реанимация для трамваев и троллейбусов

Важнейшая часть инфраструктуры Одессы — городской электротранспорт. На сегодняшний день в пассажирском парке КП «Одесгорэлектротранс» — 166 действующих единиц. Срок эксплуатации трамвайных вагонов —

15 лет. И, исходя из этих норм, «на пенсию» пора отправлять большую часть одесских трамваев, самые «почтенные» из которых работают с 1966 года. Правда, модернизация парка позволила вагонам продлить срок службы еще на 15 лет.

Также сегодня на городских линиях Одессы работают 120 троллейбусов. Согласно нормам, эксплуатировать троллейбусы положено не более десяти лет. И, судя, по данным КП «ОГЭТ», треть транспортных единиц им не соответствует. «Ветераны» здесь трудятся с 1972 года.

Стареющие лифты: что делать?

И, конечно, крайне волнует одесситов срок эксплуатации лифтов — он составляет 25 лет. При этом большинство из 5117 кабин установлено в 70-80-х годах. И на сегодняшний день 40% из них свой ресурс отработали. По данным на 2020 год, в Одессе превысили срок эксплуатации 1600 лифтов. Ежегодно это количество увеличивается на 200 единиц. Вместе с тем, заверяют в департаменте городского хозяйства, 1857 лифтов с 2016 по 2021 год заменены и модернизированы. А в текущем году планируют отремонтировать и заменить еще 140.

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