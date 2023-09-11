На севере Одесщины собрали лучший урожай зерновых культур

В области завершилась уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 2,3 миллиона тонн зерна при средней урожайности 34,7 центнера с гектара.

С лучшим результатом завершили уборку аграрии Подольского района, где выращено по 40,4 центнера с каждого гектара пашни.

Валовой сбор зерна основной продовольственной культуры – пшеницы – составил 401,4 тысяч тонн при урожайности 42,1 центнера с гектара. В 2022 году урожайность была 33,3 центнера. Озимого ячменя намолочено 56,680 тысячи тонн, ярового ячменя – 9,3 тысячи тонн; гороха — 9,6 тысячи тонн; овса — 243 тонны; ржи – 704 тонны.

Лучшие общины с высокой урожайностью ранних зерновых и зернобобовых культур возглавляет Зеленогорский поселковый совет. Земледельцы, которые здесь хозяйничают, смогли вырастить по 49,8 центнера с гектара. Высочайших намолотов — 55 центнеров — добились комбайнеры ООО «Южная житница», возглавляемые Анатолием Диденко. В Савранщине собрано по 49,5 центнера. Лучшее хозяйство – ООО «Нива» (руководитель Владимир Финик) с результатом 59,5 центнера с гектара.

Третье место занял Окнянский поселковый совет со средней вечерней 42,8 центнера. Лидером стало ООО «Ягорлык» (руководитель Георгий Демиров), где собрано по 45 центнеров.

Завершает четвёрку лидеров Балтский городской совет. Хлеборобы края вырастили по 42,1 центнера с гектара. Лучших результатов достигли в СФХ «Прогресс» (руководитель Ольга Лазаренко), где намолочено по 54,8 центнера.

Также завершена сенокос проса, гречихи, горчицы, нута и льна масличного.

В рамках осенней посевной кампании начат посев озимого рапса и подготовлены площади под озимые.

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