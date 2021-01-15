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В Одессу может попасть курятина с «сюрпризом»

В Одессу может попасть курятина с «сюрпризом»

В Украину завезли куриные крылышки, в которых обнаружили опасную для человека бактерию сальмонеллу. Эта продукция может оказаться и в Одессе, предупреждает главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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По данным ведомства, сальмонеллу выявила система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF). Зараженное мясо ввезла в Украину фирма «Агропобутсервіс» из Львовской области.

В этой связи Госпродпотребслужба просит операторов рынка и потребителей незамедлительно сообщать о выявлении указанной продукции.

Отметим, бактерия сальмонелла вызывает острую кишечную инфекцию сальмонеллез. Это заболевание характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Заражение происходит через инфицированные пищевые продукты, как правило, животного происхождения (мясо, молоко, яйца).

Фото: httprecept.photo

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Имярек
Гость
Имярек

Сальмонелла погибает после 10-ти минут кипячения.
После приготовления пищи нужно тщательно помыть руки.
Стоило бы ещё продезинфецировать разделочную доску.
А подозрительные куриные яйца нужно варить не менее 10 минут.

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