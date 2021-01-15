В Одессу может попасть курятина с «сюрпризом»

Квадрокоптер: тонкости управления С каждым годом увеличивается количество людей, которые решили освоить управление дроном. Согласитесь, получить такой подарок на Новый год – мечта и подростка, и взрослого человека. Но прежде чем покупать этот агрегат, нужно разобраться в его функционале, возможностях и легкости управления. ПОДРОБНЕЕ

Секреты правильного ухода за холодильником Бытовая техника – незаменимый друг и помощник на кухне. Особенно это касается холодильника. Однако он, в отличие от другой техники, требует особого ухода. ПОДРОБНЕЕ

Преимущества и недостатки бензопилы Если вы живете в частном доме или у вас есть дача, без бензопилы вам просто не обойтись. С ее помощью можно не только заготавливать дрова, но и заниматься ремонтом и даже строительством. ПОДРОБНЕЕ