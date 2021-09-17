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Одесситка угодила в больницу, отведав копченой рыбы – подозревают ботулизм

Одесситка угодила в больницу, отведав копченой рыбы – подозревают ботулизм

В одесскую больницу госпитализировали женщину, у которой подозревают опасное инфекционное заболевание – ботулизм.

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Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.

По данным ведомства, около недели назад одесситка побывала в гостях у знакомой, где отведала копченую рыбу – салаку. Кроме потерпевшей, эту рыбу ели 7 человек, однако симптомы заболевания – ухудшение зрения, сухость во рту, боль при глотании – проявилось только у нее.

Медики скорой помощи доставили потерпевшую в городскую инфекционную больницу, где ей ввели противоботулиническую сыворотку, отчего ее состояние значительно улучшилось. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Специалисты напоминают: ботулизм – опасное заболевание, возникающее после употребления в пищу продуктов, содержащих ботулотоксины. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, а также копченые, вяленые мясные и рыбные изделия.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. Нарушение зрения – один из самых первых признаков ботулизма. Больного беспокоит «сетка» или «туман» перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса.

Больной нуждается в госпитализации независимо от тяжести заболевания.

«Помните! Если речь идет о консервах, малейшее вздутие крышки – причина для категорического отказа от употребления в пищу содержимого данной банки. Также необходимо исключить приобретение изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания в местах несанкционированной торговли у частных лиц»,

– предупреждает центр контроля и профилактики заболеваний.

Напомним, аналогичный случай в Одессе имел место в феврале этого года – тогда мужчина заразился ботулизмом после того как съел консервированную скумбрию, изготовленную в домашних условиях.

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Фото из Facebook Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний

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Редакция ПРОФИЛЬ

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