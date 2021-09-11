В Одессе боролись с самозахватом парковок и самодельными лежачими полицейскими

В Одессе на Приморской сносят руины Судоремонтного завода (фото) В Одессе пошли под снос руины зданий Судоремонтного завода на улице Приморской, 40. В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета утверждают, что демонтаж производится без разрешительных документов. ПОДРОБНЕЕ