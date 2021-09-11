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В Одессе боролись с самозахватом парковок и самодельными лежачими полицейскими

В Одессе боролись с самозахватом парковок и самодельными лежачими полицейскими

Сотрудники КП «Городские дороги» провели демонтаж специального оборудования, мешающего нормально эксплуатировать улицы и дороги города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Так, на прошедшей неделе специалисты КП «Городские дороги» выполнили работы по демонтажу специального оборудования, которое ухудшало эксплуатационные характеристики улично-дорожной сети.

Это оборудование ограничивало свободное движение пешеходов и транспорта в Приморском и Киевском районах Одессы.

Работы по демонтажу проводились по адресам: ул. Сегедская, 7, 7а, 9, ул. Академическая 16а, 16б и Фонтанская дорога, 123/1.

 

Решением Исполнительного комитета Одесского городского совета № 389 от 31.10.2019 г. КП «Городские дороги» поручено проводить демонтаж самовольно установленных: юнипаркеров, бетонных блоков, шлагбаумов, стационарного специального оборудования, средств принудительного ограничения скорости («лежачих полицейских»), столбиков, цепей и других элементов благоустройства, ухудшающих эксплуатационные характеристики объектов благоустройства и/или ограничивающих свободное движение пешеходов и транспорта на территории города Одессы (кроме ограждений).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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