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В Одессе женщина бросила собаку в душном авто и пошла развлекаться

В Одессе женщина бросила собаку в душном авто и пошла развлекаться

В Одессе велопатрульные инспекторы полиции и неравнодушные горожане спасли собаку, которая был брошена в закрытой машине и могла погибнуть от удушья.
Историю со счастливым концом рассказали на своей странице в Facebook одесские патрульные.

К велопатрульным обратились граждане, которые сообщили, что неподалеку стоит машина, а в ней закрыта собака. Животное тяжело дышало и сильно скулило. А хозяина авто, по словам неравнодушных горожан «уже давно нет».

Патрульные инспекторы сразу же подъехали на указанное место, где обнаружили автомобиль Mitsubishi, в котором жалобно скулила собака.

Блюстители порядка разыскали владелицу автомобиля. Как выяснилось, женщина отдыхала в одном из заведений неподалеку.

Одесситка закрыла в авто свою собаку

Настрадавшееся животное напоили водой и успокоили.

Сейчас с собакой все хорошо. А на ее хозяйку полицейские составили админматериалы по ч. 1 ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КУоАП.

Напомним, ранее одесский таксист сбил насмерть собаку-инвалида.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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