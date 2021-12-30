Что делать, если собака лает на гостей?

Ваша собака лает на всех, кто приходит в ваш дом? Вообще-то, это нормальное поведение. Животное предупреждает хозяина о незнакомцах, которые могут потенциально представлять угрозу. Но что делать, если собака продолжает лаять, когда гость уже вошел и расположился в кресле.

Давайте разберемся, как отучить собаку от этой привычки и какие хитрости можно применить.

Почему собака лает на гостей?

Собаки лают на незнакомцев по трем основным причинам. Вам будет проще приучить собаку не лаять, если найдете корень проблемы:

Территориальный лай . Обратите внимание на язык тела вашего питомца. Если собака лает всякий раз, когда в дверь заходят люди, и это сопровождается напряжением мышц и вздыбленной шерстью — такое поведение явный признак защиты территории. Еще это бывает, когда кто-то просто подходит к входной двери или громко разговаривает на лестничной площадке. Собака рассматривает людей, как потенциальную угрозу

. Обратите внимание на язык тела вашего питомца. Если собака лает всякий раз, когда в дверь заходят люди, и это сопровождается напряжением мышц и вздыбленной шерстью — такое поведение явный признак защиты территории. Еще это бывает, когда кто-то просто подходит к входной двери или громко разговаривает на лестничной площадке. Собака рассматривает людей, как потенциальную угрозу Лай от возбуждения . Это особенно распространено среди щенков и молодых собак. Они бывают чрезмерно возбуждены и выражают свою энергию громким лаем. Обычно, это говорит о том, что собака любит людей. Но насколько бы хорошо питомец не относился к вашим гостям, громкий лай может застать любого человека врасплох

. Это особенно распространено среди щенков и молодых собак. Они бывают чрезмерно возбуждены и выражают свою энергию громким лаем. Обычно, это говорит о том, что собака любит людей. Но насколько бы хорошо питомец не относился к вашим гостям, громкий лай может застать любого человека врасплох Тревожный лай. Собаки, которые мало взаимодействуют с людьми, не знают как себя нужно вести. Специалисты называют это отсутствием социализации. Такой лай характерен для собак, взятых из приюта или с улицы, а также имеющих травматический опыт с предыдущими владельцами. Обычно такой лай возникает из-за непреодолимой тревоги: собака не знает, как действовать и не может установить доверительные отношения с незнакомцами

Как отучить собаку лаять на гостей?

Не кричите и не бейте вашу собаку. Это только испугает животное. Возьмите на вооружение несколько проверенных тактик:

Метод «Тихо» . Как только собака начнет лаять в присутствии гостя, осторожно возьмите ее за морду и скажите «Тихо». Затем уберите руку — если собака замолчит, обязательно наградите ее угощением. Как только она начнет снова лаять, повторите процедуру, постепенно увеличивая время между угощениями. Это позволит команде закрепиться. Если собаке не нравится, когда вы трогаете ее за морду, то можно просто говорить «Тихо», подкрепляя угощением

. Как только собака начнет лаять в присутствии гостя, осторожно возьмите ее за морду и скажите «Тихо». Затем уберите руку — если собака замолчит, обязательно наградите ее угощением. Как только она начнет снова лаять, повторите процедуру, постепенно увеличивая время между угощениями. Это позволит команде закрепиться. Если собаке не нравится, когда вы трогаете ее за морду, то можно просто говорить «Тихо», подкрепляя угощением Метод отвлечения внимания . Как бы просто ни звучало, но метод работает. Самый простой способ отвлечь чрезмерно возбужденное животное, встряхнуть связку ключей. Звенящий звук отвлечет внимание собаки на вас, после этого дайте команду «Сидеть». За исполнение команды стоит наградить животное угощением. Со временем собака поймет, что лай на гостей не приносит награды, а вот хорошее поведение и исполнение команд — наоборот

. Как бы просто ни звучало, но метод работает. Самый простой способ отвлечь чрезмерно возбужденное животное, встряхнуть связку ключей. Звенящий звук отвлечет внимание собаки на вас, после этого дайте команду «Сидеть». За исполнение команды стоит наградить животное угощением. Со временем собака поймет, что лай на гостей не приносит награды, а вот хорошее поведение и исполнение команд — наоборот Вознаграждение за встречу гостя. Если у собаки тревожный лай, то ей поможет социализация. Попросите своих гостей быть очень ласковыми с вашей собакой. Пусть каждый пришедший человек угощает лакомством. Это не быстрый процесс, собака постепенно поймет, что новые люди вознаграждают ее любовью, привязанностью и заботой

Какие есть хитрости, чтобы успокоить собаку?

Если вашей собаке не по себе, когда незнакомые люди заходят в дом, то можно немного изменить сам процесс встречи гостей. Договоритесь с ними, что будете встречать их на улице. Возьмите собаку с собой на прогулку, пусть она обнюхает вашего гостя. Можно даже немного прогуляться вокруг дома.

Затем отправьте гостя в свой дом, а сами вместе с собакой еще немного погуляйте. Когда вы зайдете домой, то собака не должна остро реагировать на вашего гостя, ведь она его уже видела на улице. Многие собаки чувствуют угрозу, когда люди входят на ее территорию. Но при этом ведут себя более спокойно, когда приходят с прогулки и обнаруживают дома людей. Такие встречи на открытом воздухе помогут вашей собаке успокоиться и расслабиться.

Гостям лучше игнорировать собак, которые лают из-за своей тревожности. Обычно, гости хотят разрядить обстановку и подружиться с домашним питомцем, но для тревожных собак такое внимание не пойдет на пользу. Животное станет еще больше тревожиться. Пусть гости оставят вашу собаку в покое. Когда придет время, она сама выйдет к людям за вниманием и угощениями.

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