Собаку одесских гвардейцев удостоили почетной награды (фото)

В Одесской области отметили благодарностями за добросовестную службу и высокие показатели во время отпора вооруженной агрессии рф кинологов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины. К награде была представлена и служебная овчарка Кира – она получила от командира бригады и командующего Нацгвардии медаль «За верную службу» III степени. Об этом сообщается на Facebook-странице 1-й бригады.

Как отмечается в сообщении, в сложные времена войны, когда безопасность нации находится под угрозой, каждый ресурс и усилия становятся чрезвычайно важными.

«Кинологи Национальной гвардии и их четырехлапые помощники являются одними из самых эффективных средств поддержки безопасности. Они выполняют важные задачи в поиске запрещенных предметов, людей и разминирования, помогают выявлять преступников, защищая гражданское население», – отмечают нацгвардейцы.

Кинологическая служба Нацгвардии – это профессионально обученные воины и их служебные собаки, которые добросовестно выполняют возложенные на них обязанности.

Гвардейская овчарка Кира во время вместе со своим хозяином, гвардейцем-кинологом Владимиром, неоднократно обнаруживала на блокпостах оружие, боеприпасы, взрывоопасные предметы и запрещенные вещества, а также участвовала в раскрытии преступлений.

Фото с Facebook-страницы 11-й бригады им. Михаила Грушевского