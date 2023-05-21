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Собаку одесских гвардейцев удостоили почетной награды (фото)

Собаку одесских гвардейцев удостоили почетной награды (фото)

В Одесской области отметили благодарностями за добросовестную службу и высокие показатели во время отпора вооруженной агрессии рф кинологов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины. К награде была представлена и служебная овчарка Кира – она получила от командира бригады и командующего Нацгвардии медаль «За верную службу» III степени.
Об этом сообщается на Facebook-странице 1-й бригады.

Как отмечается в сообщении, в сложные времена войны, когда безопасность нации находится под угрозой, каждый ресурс и усилия становятся чрезвычайно важными.

Медаль За верную службу

«Кинологи Национальной гвардии и их четырехлапые помощники являются одними из самых эффективных средств поддержки безопасности. Они выполняют важные задачи в поиске запрещенных предметов, людей и разминирования, помогают выявлять преступников, защищая гражданское население», – отмечают нацгвардейцы.

награждение гвардейской собаки

Кинологическая служба Нацгвардии – это профессионально обученные воины и их служебные собаки, которые добросовестно выполняют возложенные на них обязанности.

Гвардейская овчарка Кира во время вместе со своим хозяином, гвардейцем-кинологом Владимиром, неоднократно обнаруживала на блокпостах оружие, боеприпасы, взрывоопасные предметы и запрещенные вещества, а также участвовала в раскрытии преступлений.

Кинологи-нацгвардейцы

Фото с Facebook-страницы 11-й бригады им. Михаила Грушевского

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Редакция ПРОФИЛЬ

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