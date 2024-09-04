Одессу «освежил» сентябрьский ливень: по каким улицам лучше не ехать

Вечер среды, 4 сентября, выдался в Одессе непогожим: на город обрушилась гроза с проливным дождем. И в результате, по «традиции», по ряду улиц города можно не проехать, а разве что проплыть.
О том, что проезд по некоторым улицам затруднен, предупреждает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на информацию мэрии.
По данным мэрии, в настоящее время, проезд весьма затруднен по улицам Балковской и Приморской.
Водителей просят учитывать данное обстоятельство и по возможности выбрать другой маршрут.
И, забегая немного вперед, отметим, что прогноз синоптиков на завтрашний день нельзя назвать благоприятным.