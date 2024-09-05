Новости Одессы и Одесской области

В Одессе за ночь выпало осадков больше месячной нормы: как долго будут идти дожди

В Одессе за ночь выпало осадков больше месячной нормы: как долго будут идти дожди

На чиная со среды, 4 сентября, на Одессу обрушилась гроза с проливным дождем. За ночь количество выпавших осадков превысило норму за месяц. По прогнозам синоптиков, такая погода затянется до пятницы.

Об этом сообщает метеоресурс THE WEATHER LAB.

По данным ресурса, количество выпавших осадков в Одессе на 3:00 5 сентября составило 42,5 мм. При этом месячна норма в сентябре — 41 мм.

осадки

Синоптики прогнозируют обильные осадки до пятницы. В ближайшие дни, начиная с сегодняшнего дня и до полудня пятницы стоит ожидать затяжных осадков, местами с грозой.

осадки

В целом, осень-2024 в Одесской области по прогнозу синоптиков будет теплой и влажной. В сентябре стоит ждать превышение нормы по температуре и по осадкам.

 

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