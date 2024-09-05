В Одессе за ночь выпало осадков больше месячной нормы: как долго будут идти дожди

Об этом сообщает метеоресурс THE WEATHER LAB.

По данным ресурса, количество выпавших осадков в Одессе на 3:00 5 сентября составило 42,5 мм. При этом месячна норма в сентябре — 41 мм.

Синоптики прогнозируют обильные осадки до пятницы. В ближайшие дни, начиная с сегодняшнего дня и до полудня пятницы стоит ожидать затяжных осадков, местами с грозой.

В целом, осень-2024 в Одесской области по прогнозу синоптиков будет теплой и влажной. В сентябре стоит ждать превышение нормы по температуре и по осадкам.