Завтра, 5 сентября, Одессу продолжит заливать: прогноз синоптиков

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 5 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза. Объявлено штормовое предупреждение.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
Также одесситов просят не оставлять свой транспорт под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.
Напомним, сейчас в Одессе затруднен проезд по улицам Балковской и Приморской
Прогноз погоды в Одессе на 5 сентября
В Одессе завтра ожидается облачная погода. Дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 сентября
По Одесской области облачно. Дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области видимость хорошая.