Завтра, 5 сентября, Одессу продолжит заливать: прогноз синоптиков

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Также одесситов просят не оставлять свой транспорт под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Напомним, сейчас в Одессе затруднен проезд по улицам Балковской и Приморской

Прогноз погоды в Одессе на 5 сентября

В Одессе завтра ожидается облачная погода. Дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 сентября

По Одесской области облачно. Дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 20-25°С.

На автодорогах области видимость хорошая.