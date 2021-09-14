В Одессе застопорилось развитие аэропорта: что мешает?

Правительство выделило на дальнейшее развитие международного аэропорта «Одесса» почти миллиард гривен. Они пойдут реконструкцию магистральной рулежной дорожки. Но пока работы не могут начаться из-за проблем с собственностью на землю.

Об этом стало известно 13 декабря на заседании комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической и инвестиционной политики Одесского городского совета.

Реконструкция рулежной дорожки включает в себя и ремонт старой взлетно-посадочной полосы. Но она для этого должна быть в государственной собственности. Пока же старая ВВП принадлежит городу. Ее передали в муниципальную собственность в 1993 году.

Теперь город должен вернуть землю под взлетной полосой государству, но не торопится это делать.

На реконструкцию магистральной рулежной дорожки в Одесском международном аэропорту нужны 926 миллионов гривен. Чтобы приступить к третьему этапу строительства, который предполагает ремонт старой взлетки, объект необходимо передать в госсобственность.

Впрочем, представители горсовета пообещали рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии городского совета.

Всего реконструкция международного аэропорта Одесса предполагает четыре этапа. Два уже выполнены. Третий – реконструкция магистральной рулежной дорожки, должен начаться в этом году, если Одесский горсовет вернет в госсобственность почти 42 га земли под старой «взлеткой».

Четвертый этап предполагает удлинение нынешней взлетно-посадочной полосы до 3200 метров и запланирован на 2024 год.

Пассажиропоток одесского аэропорта сильно уменьшился в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Но предприятие уже наверстало прежний пассажиропоток и продолжает его увеличивать.

Возвращаются старые рейсы и появляются новые.

16 июля в Одесском международном аэропорту состоялось торжественное открытие новой взлетно-посадочной полосы.

Тогда же появилась новость, что Одесский аэропорт оснащают телетрапами. По ним попасть в самолет можно будет из здания аэровокзала прямо в самолет. Но, помимо удобства, у одесских телетрапов есть и другие особенности.

А на следующий год в планах предприятия организовать прием и отправку грузов через специальный грузовой терминал.

Недавно в Одесском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет президента Украины Владимира Зеленского. Он летел в Молдову, но аэропорт Кишинева из-за погодных условий не принимал рейсы.

Удивила всех и история с пилотом авиарейса Познань – Одесса. Тот запретил украинским пассажирам подниматься на борт, аргументируя это тем, что он “король самолета“.