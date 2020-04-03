В Одессе засняли, как горожане гуляют с малышами на закрытых на карантин детских площадках

Детские площадки в Одессе на этой неделе закрыли на карантин, считая их местом повышенном эпидемиологической опасности.
Сотрудники ЖКС-ов и Горзелентреста обошли доступные объекты, которые находятся на их балансе. Там развесили предупреждающие таблички с разъяснительной информацией о карантине.
В подтверждение того, что это не шутка, площадки оградили лентами.
Конечно, это все условные запретные мероприятия. Коммунальщики провели их, надеясь на сознательность одесситов.
Однако уже через пару дней в городе запечатлели факт того, что многие проигнорировали предписания.
Так, в телеграм-канале группы “Подслушано.Одесса” появилось видео, где видно, как родители малышей нарушают рекомендации Минздрава.
Одесситы попросту сорвали оградительные ленты и пустили детей играть на площадке. Сами при этом наблюдали за малышами, сидя на скамейке.
Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 3. April 2020
Фото: ЖКС “Вузовский”
Видео: Послушано.Одесса
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