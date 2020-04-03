fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе засняли, как горожане гуляют с малышами на закрытых на карантин детских площадках

В Одессе засняли, как горожане гуляют с малышами на закрытых на карантин детских площадках

Детские площадки в Одессе на этой неделе закрыли на карантин, считая их местом повышенном эпидемиологической опасности.

Сотрудники ЖКС-ов и Горзелентреста обошли доступные объекты, которые находятся на их балансе. Там развесили предупреждающие таблички с разъяснительной информацией о карантине.

В подтверждение того, что это не шутка, площадки оградили лентами.

Конечно, это все условные запретные мероприятия. Коммунальщики провели их, надеясь на сознательность одесситов.

Однако уже через пару дней в городе запечатлели факт того, что многие проигнорировали предписания.

Так, в телеграм-канале группы “Подслушано.Одесса” появилось видео, где видно, как родители малышей нарушают рекомендации Минздрава.

Одесситы попросту сорвали оградительные ленты и пустили детей играть на площадке. Сами при этом наблюдали за малышами, сидя на скамейке.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 3. April 2020

Фото: ЖКС “Вузовский”

Видео: Послушано.Одесса

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить