В Одессе засняли, как горожане гуляют с малышами на закрытых на карантин детских площадках

Детские площадки в Одессе на этой неделе закрыли на карантин, считая их местом повышенном эпидемиологической опасности.

Сотрудники ЖКС-ов и Горзелентреста обошли доступные объекты, которые находятся на их балансе. Там развесили предупреждающие таблички с разъяснительной информацией о карантине.

В подтверждение того, что это не шутка, площадки оградили лентами.

Конечно, это все условные запретные мероприятия. Коммунальщики провели их, надеясь на сознательность одесситов.

Однако уже через пару дней в городе запечатлели факт того, что многие проигнорировали предписания.

Так, в телеграм-канале группы “Подслушано.Одесса” появилось видео, где видно, как родители малышей нарушают рекомендации Минздрава.

Одесситы попросту сорвали оградительные ленты и пустили детей играть на площадке. Сами при этом наблюдали за малышами, сидя на скамейке.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 3. April 2020

Фото: ЖКС “Вузовский”

Видео: Послушано.Одесса

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