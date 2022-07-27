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Трамвайный маршрут «Север-Юг» должен заработать в ближайшее время

Трамвайный маршрут «Север-Юг» должен заработать в ближайшее время

С запуском в Одессе маршрута «Север-Юг» пассажиры смогут без пересадок добраться на электротранспорте с Котовского на Таирова через центр города.

Запуск маршрута планируется через несколько недель, в середине августа.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

На предприятии рассказали, что через несколько недель маршрут «Север-Юг» заработает в полном объеме. Он будет начинаться на улице Паустовского на поселке Котовского и заканчиваться на 11 станции Люстдорфской дороги.

Новый магистральный маршрут получит №7 (Сейчас 7-й трамвай ходит от улицы Паустовского до Пересыпского моста).

Технические подробности:

  • протяженность маршрута – 36 километров;
  • количество вагонов на маршруте – 27 единиц;
  • интервал движения – 5-6 минут.

Отметим, что в сокращенном режиме, от улицы Паустовского до Старосенной площади (жд вокзал) маршрут начнет работать уже с 28 июля. При этом маршрут №3 с этого же дня станет короче и будет ходить с 11 станции Люстдорфской дороги до Старосенной площади.

Для того, чтобы маршрут заработал, городские власти проделали большую работу:

  • соединили участки трамвайных линий в центре города с участком Пересыпь-Котовского;
  • капитально отремонтировали трамвайные пути на многих улицах города;
  • обновили трамвайный парк за счет собственного производства в мастерских ОГЭТ.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала трамваи с поселка Котовского будут ходить до железнодорожного вокзала.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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