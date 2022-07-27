Трамваи с поселка Котовского будут ходить до железнодорожного вокзала

С 28 июля 2022 года трамвайный маршрут №7 меняет схему движения. Теперь он будет ходить от улицы Паустовского (ТЦ «Таврия В») до Старосенной площади (ж/д вокзал).

Об этом сказано в сообщении Одесского городского совета.

Маршрут движения 7-го трамвая будет изменен как перва часть проекта «Север-Юг», который должен связать беспересадочным маршрутом жилмассивы Котовского и Таирова.

Теперь жители поселка Котовского, Лузановки, Пересыпи смогут добраться до центральной части города с помощью электрического транспорта.

Ранее 7-й трамвайный маршрут ходил от Пересыпского моста до улицы Паустовского на поселке Котовского.