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Новая схема движения на 5-й станции Фонтана: что важно знать (фото, видео)

Новая схема движения на 5-й станции Фонтана: что важно знать (фото, видео)

В Одессе завершились работы по упорядочению дорожного движения на 5-й станции Большого Фонтана. Здесь заработала новая схема организации движения.
В новой схеме движения на 5-й станции Большого Фонтана увеличили количество полос для автомобилей и добавили одну для велосипедистов.

С поправкой на велоинфраструктуру

Итак, на 5-й станции Фонтана был увеличен радиус круга, организованы объездные полосы, нанесена дорожная разметка, которая показывает разрешенные направления движения по полосам на перекрестке.

Также новая схема предусматривает велопереезды на перекрестках. Теперь велосипедисты могут повернуть на улицу Черняховского либо продолжать движение прямо, по Фонтанской дороге, а автомобилистам нужно будет их пропускать.

Для разграничения велополос и проезжей части были установлены делиниаторы.

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Вместо трех полос теперь четыре

схема движения 5 станция Фонтана

Кроме этого, теперь на Фонтанской дороге по направлению из центра города появилось четыре полосы: две крайние с поворотом налево и две правые с движением прямо. Ранее на этой локации было три полосы, что создавало пробку при повороте на улицу Черняховского.

Также на 5-й станции по направлению в город вместо светофора работает знак «Уступи дорогу на кругу» — для того, чтобы машины на кругу могли продолжать движение, если с Черняховского нет автомобилей.

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О том, что изменилось на данном участке, рассказал и.о. директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артем Сидоренко:

Честно говоря, получилась очень сложная развязка. Может быть, лучше посто круговое движение сделать?

А как вы думаете, наши читатели?

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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