В Одессе закрыли для проезда часть Деволановского спуска

В Одессе в рамках капитального ремонта временно закрыто движение транспорта по Деволановскому спуску.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, проезд закрыт на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском. Этот участок дороги необходимо было перекрыть для проведения замены инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском: водопровода, канализации, электрических сетей, сетей связи и прочих.

Движение транспорта на данном участке Деволановского спуска будет закрыто до 1 июня 2022 года.

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Фото Марии Котовой