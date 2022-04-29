В Одессе закрыли для проезда часть Деволановского спуска

В Одессе в рамках капитального ремонта временно закрыто движение транспорта по Деволановскому спуску.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, проезд закрыт на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском. Этот участок дороги необходимо было перекрыть для проведения замены инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском: водопровода, канализации, электрических сетей, сетей связи и прочих.
Движение транспорта на данном участке Деволановского спуска будет закрыто до 1 июня 2022 года.
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Фото Марии Котовой