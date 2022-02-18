Новости Одессы и Одесской области

Одесский Деволановский спуск: уродины-развалюхи в Канаве прикроют баннерами? (видео)

Одесский Деволановский спуск: уродины-развалюхи в Канаве прикроют баннерами? (видео)

Одесский Деволановский спуск продолжает преображаться. Бетонная «дорога» протянулась по Канаве от Таможенной площади до моста Коцебу. Именно с него на Деволановский лучше не смотреть: отсюда открывается, мягко говоря, неприглядный вид на уродины-развалюхи, которыми так «богат» Деволановский спуск. Как сложится судьба этих руин?

Рецепты

На недавнем выездном совещании и инспекции проводимых ремонтных работ на Деволановском спуске городской голова Геннадий Труханов рассказал об их будущей судьбе.

Как сообщает официальный сайт города, сложность и высокая стоимость капремонта обусловлена необходимостью обновления магистрального коллектора и других инженерных коммуникаций, которые проходят под спуском. Кроме того, сегодня часть улицы возле Таможенной площади представляет собой ряд полуразрушенных зданий, которые находятся в частной собственности.

«В течение длительного времени с владельцами ведутся переговоры, и сегодня с большинством из них есть взаимопонимание»,

– сообщил мэр.

Кроме того, Геннадий Труханов отметил, что в ближайшее время снова состоятся встречи с владельцами расположенных здесь развалюх, чтобы «настоятельно попросить собственников разрушенных домов убрать развалины, а далее либо начать строительство, либо сообщить об их будущей судьбе» и «как минимум подготовить соответствующий баннер, чтобы это завесить, чтобы в центре города не было этих развалин, которые видны с нашего прекрасного отреставрированного моста Коцебу»…

Читайте также:

Фото автора, видео – Думская, 1

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить