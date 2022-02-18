Одесский Деволановский спуск: уродины-развалюхи в Канаве прикроют баннерами? (видео)

Одесский Деволановский спуск продолжает преображаться. Бетонная «дорога» протянулась по Канаве от Таможенной площади до моста Коцебу. Именно с него на Деволановский лучше не смотреть: отсюда открывается, мягко говоря, неприглядный вид на уродины-развалюхи, которыми так «богат» Деволановский спуск. Как сложится судьба этих руин?
На недавнем выездном совещании и инспекции проводимых ремонтных работ на Деволановском спуске городской голова Геннадий Труханов рассказал об их будущей судьбе.
Как сообщает официальный сайт города, сложность и высокая стоимость капремонта обусловлена необходимостью обновления магистрального коллектора и других инженерных коммуникаций, которые проходят под спуском. Кроме того, сегодня часть улицы возле Таможенной площади представляет собой ряд полуразрушенных зданий, которые находятся в частной собственности.
«В течение длительного времени с владельцами ведутся переговоры, и сегодня с большинством из них есть взаимопонимание»,
– сообщил мэр.
Кроме того, Геннадий Труханов отметил, что в ближайшее время снова состоятся встречи с владельцами расположенных здесь развалюх, чтобы «настоятельно попросить собственников разрушенных домов убрать развалины, а далее либо начать строительство, либо сообщить об их будущей судьбе» и «как минимум подготовить соответствующий баннер, чтобы это завесить, чтобы в центре города не было этих развалин, которые видны с нашего прекрасного отреставрированного моста Коцебу»…
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Фото автора, видео – Думская, 1
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